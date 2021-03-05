Законопроекти 5071 та 5072 не поліпшать ситуацію в системі держархбудконтролю - глава Одеського ДАБК

За його словами, основна небезпека криється в широкому спектрі можливостей для корупції, які створять нові норми. Серед таких Олександр Авдєєв вказує, зокрема, пункт про те, що "... відсутність Порядку здійснення державного будівельного контролю не є підставою нездійснення державного будівельного контролю", який за своєю суттю є законодавчою колізією. Ця ініціатива, покликана заповнити правовий вакуум після формального зняття повноважень з ліквідованої ДАБІ, поклала б підтвердження або спростування результатів перевірок будівельних об'єктів на суди.

Також спірною нормою Олександр Авдєєв називає посилення відповідальності за самовільне будівництво і використання об'єктів, що не введені в експлуатацію. Штрафи за подібні порушення пропонується підняти в 16-17 разів, до 68-85 тисяч гривень. Окрім недобросовісних комерційних забудовників, для яких ця сума є максимум додатковою витратою, платити доведеться і безлічі українців, у яких з тієї чи іншої причини немає повного пакета документів на приватний будинок.

До найбільш суперечливим змін Олександр Авдєєв включає і пункт про посилену відповідальність інспекторів за несвоєчасно виявлені факти незаконного будівництва. На думку фахівця, в умовах, коли в великих містах т.зв. "самоволки" з'являються щодня, і такі випадки не одиничні, органи контролю фізично не можуть виявити всі такі об'єкти, призначити всі необхідні перевірки і вручити замовникам будівництва всі належні приписи. Проте, нові законопроекти пропонують ввести за подібну "провину" кримінальне покарання.