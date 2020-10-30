Законопроект Зеленського щодо звільнення суддів КСУ має право на життя – Малюська

"Рішення, винесеного КСУ, за чутками, під політичним тиском та за чималу грошову винагороду від тодішньої влади. У чому секрет успішності тих політичних рішень? На мою думку у тому, що це був суспільний компроміс та реалізація справедливості. Це – єдиний критерій, який відрізняє справедливе політичне вирішення складної суспільної проблеми від антиконституційних дій або ж (іноді) узурпації влади. Чи має право на життя і реалізацію ініціатива Президента щодо перезавантаження КСУ? Моє внутрішнє переконання – так, якщо вона буде підтримана Верховною Радою України і суспільством", - написав Малюська.

За його словами, чинна Конституція – це саме політико-правове рішення, яке "розвернуло" дію несправедливого рішення Конституційного Суду України.

"РНБОУ та Президент, зваживши на усі ризики, підтримали ідею політичного врегулювання проблеми шляхом перезавантаження усього складу КСУ, що і було оформлено відповідним законопроектом. Чимало опонентів такого рішення вказали, що воно не є юридичним та не відповідає вимогам закону і Конституції, а тому не може бути підтриманим", - додав міністр.

Він наголосив, що чимало людей спробували запропонувати альтернативні юридичні варіанти врегулювання проблеми, які, на жаль, нереалістичні та неефективні.

"Як міністр юстиції я є одночасно і політиком, і юристом, а тому боротьба "внутрішнього юриста" з "внутрішнім політиком" є ще жаркішою та затятішою, аніж більшість суперечок у фб. Результат цих суперечок – моє переконання, що політичне вирішення проблеми має право на існування", - додав він.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду.



Як повідомив нардеп Олександр Качура, у понеділок, 2 листопада, відбудеться засідання фракції “Слуга народу”, на якому планують обговорити законопроект щодо звільнення суддів Конституційного суду.