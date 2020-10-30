Законопроект Зеленского об увольнении судей КСУ имеет право на жизнь - Малюська

"Решение, вынесенное КСУ, по слухам, под политическим давлением и за немалое денежное вознаграждение от тогдашней власти. В чем секрет успешности тех политических решений? На мой взгляд в том, что это был общественный компромисс и реализация справедливости. Это - единственный критерий, который отличает справедливое политическое решение сложной общественной проблемы от антиконституционных действий или (иногда) узурпации власти. Имеет ли право на жизнь и реализацию инициатива Президента по перезагрузки КСУ? Мое внутреннее убеждение - да, если она будет поддержана Верховной Радой Украины и обществом", - написал Малюська.

По его словам, действующая Конституция - это именно политико-правовое решение, которое "развернуло" действие несправедливого решения Конституционного Суда Украины.

"СНБОУ и Президент, учитывая все риски, поддержали идею политического урегулирования проблемы путем перезагрузки всего состава КСУ, и было оформлено соответствующим законопроектом. Немало оппонентов такого решения указали, что оно не является юридическим и не соответствует требованиям закона и Конституции, а потому не может быть поддержанным", - добавил министр.

Он отметил, что многие попытались предложить альтернативные юридические варианты урегулирования проблемы, которые, к сожалению, нереалистичны и неэффективны.

"Как министр юстиции я являюсь одновременно и политиком, и юристом, а потому борьба "внутреннего юриста" с "внутренним политиком" еще жарче и более упорной, чем большинство споров в фб. Результат этих споров - я убежден, что политическое решение проблемы имеет право на существование", - добавил он.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда.



Как сообщил нардеп Александр Качура, в понедельник, 2 ноября, состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором планируют обсудить законопроект об увольнении судей Конституционного суда.