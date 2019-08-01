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Законопроект США про санкції щодо "Північного потоку-2" в МЗС РФ назвали новим витком русофобії

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Законопроект комітету Сенату США про введення санкцій відносно фірм, задіяних в будівництві проекту газопроводу “Північний потік-2”, є черговим витком русофобської кампанії. Про це заявила в четвер журналістам офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН з посиланням на агентство ТАСС.

“Потрібно звернути увагу на те, що мова поки йде про обговорення чергового витка русофобських заходів в Конгресі США, — сказала дипломат, відповідаючи на прохання ТАСС прокоментувати ініціативу. — Там обговорюється багато всього, не завжди приймаються рішення. І в що це все виллється, складно сказати”.

За її словами, з 2011 року Вашингтон з різних приводів вводив санкції відносно Москви більше 70 разів. “Але ні та адміністрація США, ні ця нічого не добилася. Як Росія проводила незалежну лінію на міжнародній арені, так і продовжує, — підкреслила дипломат. — І США нічого не зможуть з цим зробити”.

“Це ж стосується і спорудження „Північного потоку-2“. Газопровід будується всупереч всім загрозам, а ініціатори санкцій виставляють себе на посміховисько, коли публічно розписуються в небажанні підключитися або дати можливість іншим підключитися до вигідного для них проекту, — зазначила Захарова. — Це показник власного безсилля і неможливості використовувати будь-які інші інструменти, які існують. Не думаю, що нам варто на це реагувати щоразу”.

Нагадуємо, у США підтримали проект санкцій проти “Північного потоку-2”.

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