Законодавці Франції проголосували за закріплення права на аборт у конституції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Законодавці французького парламенту проголосували у четвер за закріплення права на аборт у конституції у відповідь на нещодавні зміни у Польщі та США, передає УНН посилаючись на агенство AFP.
Деталі
Члени парламенту від лівої партії «Нескорена Франція» (LFI) та правлячої центристської коаліції досягли угоди щодо формулювання нового пункту, який було прийнято переважною більшістю голосів.
«Закон гарантує ефективність та рівний доступ до права на добровільне переривання вагітності», — йдеться у запропонованому конституційному додатку до статті 66.
Він був схвалений 337 голосами за і 32 проти, і тепер законопроект має бути відправлений на затвердження до Сенату з консервативною більшістю.
Аборти були легалізовані у Франції у 1974 році. Попередня спроба вписати право на аборт до конституції Франції з іншим формулюванням була відхилена Сенатом у жовтні.
Ця друга спроба також вимагатиме схвалення верхньої палати, а потім має бути винесена на загальнонаціональний референдум.
Доповнення
Ініціативу було викликано гучним рішенням Верховного суду США цього року скасувати загальнонаціональне право на аборт для американців.
Консервативний уряд Польщі також обмежив право на аборт.