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Законодатели Франции проголосовали за закрепление права на аборт в конституции

Законодатели Франции проголосовали за закрепление права на аборт в конституции

Киев • УНН

 • 680015 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Законодатели французского парламента проголосовали в четверг за закрепление права на аборт в конституции в ответ на недавние изменения в Польше и США, передает УНН ссылаясь на агентство AFP.

Детали

Члены парламента от левой партии «Непокоренная Франция» (LFI) и правящей центристской коалиции достигли соглашения по формулированию нового пункта, принятого подавляющим большинством голосов.

«Закон гарантирует эффективность и равный доступ к праву на добровольное прерывание беременности», — говорится в предложенном конституционном приложении к статье 66.

Оно было одобрено 337 голосами за и 32 против, и теперь законопроект должен быть отправлен на утверждение в Сенат с консервативным большинством.

Аборты были легализованы во Франции в 1974 году. Предыдущая попытка вписать право на аборт в конституцию Франции с другой формулировкой была отклонена Сенатом в октябре.

Эта вторая попытка также потребует одобрения верхней палаты, а затем должна быть вынесена на общенациональный референдум.

Дополнение

Инициатива была вызвана громким решением Верховного суда США в этом году отменить общенациональное право на аборт для американцев.

Консервативное правительство Польши также ограничило право на аборт.

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