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Закон щодо збільшення штрафів за порушення ПДР зменшить смертність на 10-15% на дорогах - Геращенко

Закон щодо збільшення штрафів за порушення ПДР зменшить смертність на 10-15% на дорогах - Геращенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Закон який встановлює нові штрафи за порушення ПДР дозволить зменшити смертність на 10-15% на дорогах України.Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН з посиланням на пресслужбу МВС.

За словами Геращенка, нові закони спрямовані виключно на те, щоб попередити випадки ДТП на автошляхах України, зменшити кількість п’яних водіїв та зменшити кількість жертв.

Цитата

“Я дуже вдячний всім депутатам Верховної Ради, які підтримали цей закон. Ми дуже сподіваємось, що він дозволить зменшити кількість загиблих на дорогах. Нагадаю, за минулий рік на автошляхах нашої держави 3554 людини загинуло, було затримано 129 тисяч водіїв у стані алкогольного сп’яніння. Понад 9 тисяч водіїв сіли повторно за кермо у стані алкогольного сп’яніння, а ще 5 тисяч сіли напідпитку втретє. Ми очікуємо, що лише за цей рік кількість жертв ДТП знизиться на 10-15%. Менше людей будуть перевищувати швидкість, сідати за кермо напідпитку”, — зазначив Геращенко.

В МВС нагадали, що Президент України Володимир Зеленський 11 березня підписав проєкт закону щодо посилення відповідальності за порушення ПДР. Вже з 17 березня 2021 року закон вступає в дію.

Що передбачає закон

Мінімальний штраф за порушення ПДР підвищать до 510 гривень. Зокрема, такий штраф передбачений:

  • за не пристебнутий ремінь;
  • неосвітлений номерний знак;
  • розмова по телефону за кермом без гарнітури;
  • порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону;
  • відсутність шолома у мотоцикліста.

За втечу з місця дорожньо-транспортної пригоди мають бути підвищені до 3,4 тисяч гривень (наразі 255 грн). Такий же штраф у розмірі 3,4 тисяч грн пропонують ввести за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 50 км/год. При цьому за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год будуть штрафувати на 340 грн.

Незначно підвищується штраф за ненадання переваги в русі бригадам “швидкої”, поліції, аварійним службам — до 680 грн. Створення аварійної ситуації — 1145 грн, а за порушення, що призвело до ДТП — 850 грн.

Якщо водій забув права, то це коштуватиме йому 450 грн, а якщо ж людина сіла за кермо не маючи прав, то доведеться сплатити 3,4 тисячі грн.

Якщо водій перебував у стані алкогольного сп’яніння, йому буде загрожувати штраф в розмірі 17 тисяч грн (зараз 10,2 тисячі) з позбавленням водійських прав на рік. За повторне порушення протягом року — 34 тисячі грн з позбавленням прав на три роки. Якщо водій за подібним порушенням попадеться в третій раз — штраф 51 тисяча грн, позбавлення прав на 10 років і конфіскація транспортного засобу.

Зростуть штрафи і для пішоходів. За перехід у недозволеному місці доведеться сплатити 255 грн (замість 51 гривні).

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за порушення безпеки дорожнього руху.

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