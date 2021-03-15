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Закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД уменьшит смертность на 10-15% на дорогах - Геращенко

Закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД уменьшит смертность на 10-15% на дорогах - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 11278 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Закон устанавливающий новые штрафы за нарушение ПДД позволит уменьшить смертность на 10-15% на дорогах Украины. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам Геращенко, новые законы направлены исключительно на то, чтобы предупредить случаи ДТП на автодорогах Украины, уменьшить количество пьяных водителей и уменьшить количество жертв.

Цитата

“Я очень благодарен всем депутатам Верховной Рады, которые поддержали этот закон. Мы очень надеемся, что он позволит уменьшить количество погибших на дорогах. Напомню, за прошлый год на дорогах нашего государства 3554 человека погибло, было задержано 129 тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения. Более 9 тысяч водителей сели повторно за руль в состоянии алкогольного опьянения, а еще 5 тысяч сели в нетрезвом третий раз. Мы ожидаем, что только за этот год количество жертв ДТП снизится на 10-15%. Меньше людей будут превышать скорость, садиться за руль навеселе”, — отметил Геращенко.

В МВД напомнили, что Президент Украины Владимир Зеленский 11 марта подписал проект закона об усилении ответственности за нарушение ПДД. Уже с 17 марта 2021 года закон вступает в действие.

Что предусматривает закон

Минимальный штраф за нарушение ПДД повысят до 510 гривен. В частности, такой штраф предусмотрен:

  • за не пристегнутый ремень;
  • неосветлённый номерной знак;
  • разговор по телефону за рулем без гарнитуры;
  • нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона;
  • отсутствие шлема у мотоциклиста.

За побег с места дорожно-транспортного происшествия должны быть повышены до 3,4 тысяч гривен (сейчас 255 грн). Такой же штраф в размере 3,4 тысяч грн предлагают ввести за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч. При этом за превышение скорости от 20 до 50 км/ч будут штрафовать на 340 грн.

Незначительно повышается штраф за непредоставление преимущества в движении бригадам “скорой”, полиции, аварийным службам — до 680 грн. Создание аварийной ситуации — 1145 грн, а за нарушение, приведшее к ДТП — 850 грн.

Если водитель забыл права, то это будет стоить ему 450 грн, а если же человек сел за руль без прав, то придется заплатить 3,4 тысячи грн.

Если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, ему будет грозить штраф в размере 17 тысяч грн (сейчас 10,2 тысячи) с лишением водительских прав на год. За повторное нарушение в течение года — 34 тысяч грн с лишением прав на три года. Если водитель за подобные нарушения попадется в третий раз — штраф 51 тысяча грн, лишение прав на 10 лет и конфискация транспортного средства.

Вырастут штрафы и для пешеходов. За переход в неположенном месте придется заплатить 255 грн (вместо 51 гривен).

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение безопасности дорожного движения.

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