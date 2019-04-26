Закон про мови потрібен для очищення від радянського минулого - Павелко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Народний депутат Андрій Павелко вважає, що прийнятий Верховною Радою закон про функціонування української мови дозволить Україні "очиститися від радянського минулого". Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає УНН.
На думку депутата, символічно, що цей закон був прийнятий в "чистий четвер". Павелко вважає, що закон про мову - ще один крок для повного очищення країни від радянського минулого.
"Сьогодні Україна отримала ще одну потужну опору, яка посилить незалежність нашої держави. Слава Героям, які століттями захищали українську мову! Слава Україні!", - написав політик.
Відзначимо, що сам Павелко підтримав ЗУ про українську мову під час голосування парламенту.
Всього за відповідне рішення проголосували 278 народних депутатів. Проти проголосували 38 депутатів, 25 не голосували, семеро утрималися від голосування.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Порошенко пообіцяв підписати закон про мову як можна швидше.