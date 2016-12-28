Закон про Держбюджет-2017 опубліковано на сайті ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Закон України Про державний бюджет України на 2017 рік під №1801-19 від 21 грудня 2016 року опубліковано на сайті Верховної Ради України, передає УНН.
Відповідно до закону, доходи Держбюджету на 2017 рік визначаються на рівні 731 млрд 31 млн 151,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Держбюджету - у сумі 673 млрд 737 млн 887,7 тис. гривень та доходи спеціального фонду - у сумі 57 млрд 293 млн 264 тис. гривень.
Видатки Держбюджету визначено на рівні 800 млрд 26 млн 255,8 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду - у сумі 739 млрд 707 млн 337,3 тис. гривень та видатки спеціального фонду - у сумі 60 млрд 318 млн 918,5 тис. гривень.
Граничний обсяг дефіциту Держбюджету визначено на рівні 77 млрд 547 млн гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Держбюджету - у сумі 62 млрд 338 млн 145,1 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду - у сумі 15 млрд 208 млн 854,9 тис. гривень.
Також встановлено граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2017 року в сумі 1 трлн 716 млрд 630 млн 217,1 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 579 млрд 368 млн 700,4 тис. гривень.
Згідно з документо, у 2017 році встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2017 року - 1544 гривні, з 1 травня - 1624 гривні, з 1 грудня - 1700 гривень.
Як повідомляв УНН, рано вранці 21 грудня Верховна Рада ухвалила Бюджет-2017.