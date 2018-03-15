Закон про блокування закордонних паспортів нардепів готовий до розгляду — парламентар
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Проект закону щодо позбавлення народних депутатів закордонних паспортів, у разі внесення подання Генеральної прокуратури, готовий до розгляду у сесійний залі. Про це народний депутат фракції “Блок Петра Порошенка”, представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Вадим Денисенко заявив журналістам у парламенті, з посиланням на прес-службу партії передає УНН.
“Сьогодні Генеральний прокурор з трибуни парламенту заявив про необхідність ухвалення закону, який би вирішив для Генеральної прокуратури проблему втечі з країни народних депутатів після оголошення підозри. Відповідний проект закону внесено до парламенту ще минулого року. Документ опрацьовано комітетом і рекомендовано до ухвалення в сесійній залі парламенту”, — заявив В.Денисенко.
За словами народного депутата, проект закону передбачає процедуру анулювання дипломатичних та закордонних паспортів у разі внесення до парламенту подання Генеральної прокуратури на зняття депутатської недоторканності.
Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у разі отримання парламентом подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата, його закордонний паспорт має бути “прикритим”.