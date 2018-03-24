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Закинута шайба українця допомогла ХК "Юність" вийти у фінал чемпіонату Білорусії

Закинута шайба українця допомогла ХК "Юність" вийти у фінал чемпіонату Білорусії

Київ • УНН

 • 9388 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Команда українського нападника Андрія Міхнова “Юність-Мінськ” стала першим фіналістом розіграшу плей-оф чемпіонату Білорусі з хокею, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу.

У п’ятому поєдинку півфінальної серії “Юність” завдала поразки хокеїстам “Шахтаря” із міста Солігорськ — 5:2. В активі нашого земляка результативна передача та заключний, 5-й гол у пусті ворота супротивника.

Таким чином, рахунок у серії став 4:1 на користь “Юності”. У першому колі “червоно-сині” перемогли ХК “Ліда” — 4:0. Загалом для “Юності” це п’ятий фінал поспіль. Команда сім разів ставала чемпіоном Білорусі.

Відзначимо, що в іншій півфінальній парі “Нєман” — “Динамо-Молодечно” рахунок 3:2.

Зауважимо, що Міхнов займає 2-й рядок у бомбардирській гонці плей-оф ЧБ — 12 очок (4 голи і 8 результативних передач).

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