Закінчився термін ультиматуму Лондона щодо відповіді на отруєння Скрипаля
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Опівночі за лондонським часом закінчився термін ультиматуму прем'єр-міністра Британії Терези Мей, яка зажадала від Москви відповісти на те, яким чином колишній агент ГРУ був отруєний в Солсбері бойовою речовиною часів СРСР. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Росія не стала відповідати на ультиматум Лондона, повідомляють ЗМІ з посиланням на прес-секретаря російського посольства в столиці Британії.
“Росія не буде відповідати на ультиматум Лондона до тих пір, поки не отримає зразки хімічної речовини”, — наводить агентство слова прес-секретаря.
Росія непричетна до отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері, і готова відповідати на будь-які санкційні заходи, додали в посольстві.
Як повідомляв УНН, Тереза Мей заявила, що дає Росії час до вівторка, щоб пред'явити пояснення стосовно інциденту. Якщо не буде відповіді, яка заслуговує на довіру, отруєння Скрипаля будуть вважати протизаконним використанням сили російською державою на території Великої Британії.