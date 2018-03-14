Истек срок ультиматума Лондона относительно ответа на отравление Скрипаля
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В полночь по лондонскому времени истек срок ультиматума премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая потребовала от Москвы ответить на то, каким образом бывший агент ГРУ был отравлен в Солсбери боевым веществом времен СССР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Россия не стала отвечать на ультиматум Лондона, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства в столице Великобритании.
“Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока не получит образцы химического вещества”, — приводит агентство слова пресс-секретаря.
Россия непричастна к отравлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери, и готова отвечать на любые санкционные меры, добавили в посольстве.
Как сообщал УНН, Тереза Мэй заявила, что дает России время до вторника, чтобы предъявить объяснения относительно инцидента. Если не будет ответа, которое заслуживает доверия, отравление Скрипаля будут считать противозаконным использованием силы российским государством на территории Великобритании.