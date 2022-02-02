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Захворюваність на коронавірус в Одеській області і далі б'є антирекорди: 2725 осіб за добу

Захворюваність на коронавірус в Одеській області і далі б'є антирекорди: 2725 осіб за добу

Київ • УНН

 • 10850 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Новий антирекорд із добової захворюваності на коронавірус поставила Одеська область 2 лютого — 2725 осіб, передає УНН з посиланням на дані департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА.

Деталі

Це найбільший показник добової захворюваності за час пандемії. Попередній антирекорд було зафіксовано 1 лютого – 2471 особу.

За даними медиків, за минулу добу від наслідків пандемії 9 людей померло, 106 одужало.

Загалом за час пандемії на Одещині захворіло 266777 осіб, 5734 пацієнти померли, 233077 – одужали.

З початку вакцинальної кампанії на Одещині зробили 1,6 млн щеплень, з яких 823 тис. першою дозою, 806 тис. другою, 520 додатковою та 11 тис. – бустерною.

Зазначимо, що на початку січня добова захворюваність на коронавірус в області становила менше ніж 100 осіб. У грудні максимальний показник становив 862 випадки, у листопаді максимальна добова кількість хворих трималася на півторатисячній позначці.

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