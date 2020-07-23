Заходи уряду у боротьбі з COVID-19 обґрунтовані – інфекціоніст
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Заходи, які вживає уряд з березня 2020 року у боротьбі з коронавірусною хворобою обґрунтовані. Обмеження сповільнили хвилю захворюваності. Про це сказала лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська під час свого виступу в Конституційному Суді України, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання, чи ефективні заходи, які здійснює уряд з березня 2020 року у зв’язку з коронавірусом, Голубовська відповіла:
“Я вважаю, що ці обмеження, які уряд запровадив на початку розвитку цих подій, вони нас дуже врятували. Тому що при таких захворюваннях сенс цих обмежень – сповільнити велику хвилю захворюваності. Підготувати протокол це складно, а ще складніше його донести до кожного лікаря. Ми зараз набагато впевненіше в лікарні себе відчуваємо, ніж це було в березні чи в квітні. Я вважаю, що ці заходи були обґрунтовані”.
Додамо, що сьогодні КСУ продовжив розгляд справи за конституційним поданням 59 нардепів щодо відповідності КУ Закону “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".
Нагадаємо, як повідомляв уряд, видатки державного бюджету на виконання заходів з запобігання поширенню та боротьби з COVID-19 будуть здійснюватися першочергово і в повному обсязі.