"Заходи проти китайського покупця досить сирі і грубі": Сальветті з Rothschild про справу "Мотор Січ"

ukru
19:01 • 7254 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 102774 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 132847 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 112709 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 130278 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 145702 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 167220 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 199470 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 307445 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192673 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 122397 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 131146 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 144332 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 157037 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 123493 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 110882 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 307445 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 242495 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 336269 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 329850 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 59786 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 108876 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109786 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 106839 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120214 перегляди
Актуальне
"Заходи проти китайського покупця досить сирі і грубі": Сальветті з Rothschild про справу "Мотор Січ"

"Заходи проти китайського покупця досить сирі і грубі": Сальветті з Rothschild про справу "Мотор Січ"

Київ • УНН

 • 6776 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. У протистоянні китайським інвесторам "Мотор Січ" Україна зробила "сирі і грубі" методи, які втягнутий країну в багаторічне складне врегулювання цього кейса, а разом з тим потрібно загладжування цієї історії у відносинах з Китаєм. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю висловив Джованні Сальветті, керуючий директор одного з найстаріших в Європі банківських будинків Rothschild & Cie, який протягом 13 років реалізував в Україні найбільший пул найгучніших інвестиційних угод на десятки мільярдів доларів.

"Вжиті заходи проти китайського покупця були досить сирими і грубими. Я не впевнений, що їх ретельно продумали ", - описує Сальветті спробу України відібрати у інвесторів з КНР законно придбаний ними український актив у вигляді контрольного пакета акцій" Мотор Січ ". "Зазвичай ці питання вирішуються за допомогою якогось врегулювання", - сказав інвестбанкір.

Джованні Сальветті зазначив, що Україні не слід конфліктувати зі своїм найбільшим торговим партнером, а потрібно будувати конструктивні довгострокові відносини: "Зрозуміло, що для України вкрай важливо підтримувати якомога більше хороші ділові відносини з Китаєм. З огляду на також, що Китай буде продовжувати зміцнювати свою глобальну економічну значимість в найближче десятиліття, хочемо ми цього чи ні ", - прогнозує він.

У той же час, як нагадав керівник Rothschild & Cie, відносини між Україною і Китаєм і так вже затьмарені неприємними інвестиційними інцидентами, а в умовах протистояння за глобальне лідерство між політичним союзником Києва в особі США і найбільшим торговим партнером в особі Китаю зажадає від Києва " складних навичок балансування, в кінцевому підсумку в інтересах країни ".

Як відомо, після багаторічного блокування доступу китайських акціонерів до управління ПАТ "Мотор Січ", указом президента Зеленського були введені санкції проти компаній і громадян КНР, які володіють контрольним пакетом акцій заводу. Згодом всі 100% акцій запорізького заводу були арештовані і передані державному агентству АРМА і вирішується питання про націоналізацію компанії. Китайські інвестори в міжнародному арбітражі висувають Україні вимога компенсувати їх втрати в розмірі 3,6 млрд дол. За фактичну протизаконну експропріацію їх активу.
Антимонопольний комітет України до нинішнього часу першим з українських держструктур офіційно визнав, що в багаторічному протидії китайським інвесторам ПАТ "Мотор Січ" лише одного разу надійшов законно, коли повернув заявку на концентрацію контрольного пакета акцій у зв'язку з введенням санкцій. Попередні заявки АМКУ відхиляв з формальних причин. Також в АМКУ не змогли пояснити, чому антимонопольне відомство звернулося до Служби безпеки України з ініціативою про блокування інвестицій китайських компаній в "Мотор Січ".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами