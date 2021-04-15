"Заходи проти китайського покупця досить сирі і грубі": Сальветті з Rothschild про справу "Мотор Січ"

"Вжиті заходи проти китайського покупця були досить сирими і грубими. Я не впевнений, що їх ретельно продумали ", - описує Сальветті спробу України відібрати у інвесторів з КНР законно придбаний ними український актив у вигляді контрольного пакета акцій" Мотор Січ ". "Зазвичай ці питання вирішуються за допомогою якогось врегулювання", - сказав інвестбанкір.

Джованні Сальветті зазначив, що Україні не слід конфліктувати зі своїм найбільшим торговим партнером, а потрібно будувати конструктивні довгострокові відносини: "Зрозуміло, що для України вкрай важливо підтримувати якомога більше хороші ділові відносини з Китаєм. З огляду на також, що Китай буде продовжувати зміцнювати свою глобальну економічну значимість в найближче десятиліття, хочемо ми цього чи ні ", - прогнозує він.

У той же час, як нагадав керівник Rothschild & Cie, відносини між Україною і Китаєм і так вже затьмарені неприємними інвестиційними інцидентами, а в умовах протистояння за глобальне лідерство між політичним союзником Києва в особі США і найбільшим торговим партнером в особі Китаю зажадає від Києва " складних навичок балансування, в кінцевому підсумку в інтересах країни ".

Як відомо, після багаторічного блокування доступу китайських акціонерів до управління ПАТ "Мотор Січ", указом президента Зеленського були введені санкції проти компаній і громадян КНР, які володіють контрольним пакетом акцій заводу. Згодом всі 100% акцій запорізького заводу були арештовані і передані державному агентству АРМА і вирішується питання про націоналізацію компанії. Китайські інвестори в міжнародному арбітражі висувають Україні вимога компенсувати їх втрати в розмірі 3,6 млрд дол. За фактичну протизаконну експропріацію їх активу.

Антимонопольний комітет України до нинішнього часу першим з українських держструктур офіційно визнав, що в багаторічному протидії китайським інвесторам ПАТ "Мотор Січ" лише одного разу надійшов законно, коли повернув заявку на концентрацію контрольного пакета акцій у зв'язку з введенням санкцій. Попередні заявки АМКУ відхиляв з формальних причин. Також в АМКУ не змогли пояснити, чому антимонопольне відомство звернулося до Служби безпеки України з ініціативою про блокування інвестицій китайських компаній в "Мотор Січ".