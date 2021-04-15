“Меры против китайского покупателя довольно сырые и грубые”: Сальветти из Rothschild о деле “Мотор Сич”
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В противостоянии китайским инвесторам “Мотор Сич” Украина предприняла “сырые и грубые” методы, которые втянут страну в многолетнее сложное урегулирование этого кейса, а вместе с тем потребуется заглаживание этой истории в отношениях с Китаем. Такое мнение в эксклюзивном интервью высказал Джованни Сальветти, управляющий директор одного из старейших в Европе банковских домов Rothschild & Cie, который на протяжении 13 лет реализовал в Украине крупнейший пул самых громких инвестиционных сделок на десятки миллиардов долларов.
“Принятые меры против китайского покупателя были довольно сырыми и грубыми. Я не уверен, что их тщательно продумали", — описывает Сальветти попытку Украины отобрать у инвесторов из КНР законно приобретенный ими украинский актив в виде контрольного пакета акций "Мотор Сич“. "Обычно эти вопросы решаются посредством какого-то урегулирования”, — сказал инвестбанкир.
Джованни Сальветти отметил, что Украине не следует конфликтовать со своим крупнейшим торговым партнером, а нужно строить конструктивные долгосрочные отношения: “Разумеется, что для Украины крайне важно поддерживать как можно более хорошие деловые отношения с Китаем. Учитывая также, что Китай будет продолжать укреплять свою глобальную экономическую значимость в ближайшее десятилетие, хотим мы этого или нет”, — прогнозирует он.
В то же время, как напомнил руководитель Rothschild & Cie, отношения между Украиной и Китаем и так уже омрачены неприятными инвестиционными инцидентами, а в условиях противостояния за глобальное лидерство между политическим союзником Киева в лице США и крупнейшим торговым партнером в лице Китая потребует от Киева “сложных навыков балансирования, в конечном итоге в интересах страны”.
Как известно, после многолетнего блокирования доступа китайских акционеров к управлению ПАО “Мотор Сич”, указом президента Зеленского были введены санкции против компаний и граждан КНР, владеющих контрольным пакетом акций завода. Впоследствии все 100% акций запорожского завода были арестованы и переданы государственному агентству АРМА и решается вопрос о национализации компании. Китайские инвесторы в международном арбитраже выдвигают Украине требование компенсировать их потери в размере 3,6 млрд долл. за фактическую противозаконную экспроприацию их актива.
Антимонопольный комитет Украины к нынешнему времени первым из украинских госструктур официально признал, что в многолетнем противодействии китайским инвесторам ПАО “Мотор Сич” лишь единожды поступил законно, когда вернул заявку на концентрацию контрольного пакета акций в связи с введением санкций. Предыдущие заявки АМКУ отклонял по формальным причинам. Также в АМКУ не смогли пояснить, почему антимонопольное ведомство обратилось к Службе безопасности Украины с инициативой о блокировании инвестиций китайских компаний в “Мотор Сич”.