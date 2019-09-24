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Захист здійснює заходи для повернення Януковича в Україну - адвокат

Захист здійснює заходи для повернення Януковича в Україну - адвокат

Київ • УНН

 • 9230 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Сторона захисту експрезидента України Віктора Януковича здійснює заходи для його перебування на батьківщині. Про це повідомив журналістам у середу адвокат Віталій Сердюк після засідання в Апеляційному суді Києва, передає УНН.

“Він (Янукович — ред.) наразі перебуває на території Російської Федерації тимчасово. Захистом здійснюються заходи, що забезпечать можливість його перебування на батьківщині”, — повідомив адвокат.

З його слів, основні завдання клієнта, а саме “забезпечити притягнення до відповідальності винних у здачі Криму, винних у антиконституційному захопленні влади або державному перевороті”, наразі виконуються стороною захисту.

Нагадаємо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.

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