Захист Януковича заявив про відвід суддям, які розглядають "справу про втрату Криму"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Захист колишнього президента України Віктора Януковича заявив про відвід всій колегії суддів Київського апеляційного суду, яка розглядає "справу про втрату Криму". Суд розгляне відвід 30 жовтня. Про це повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"…всьому складу колегії суддів Київського апеляційного суду, яка розглядає справу про втрату Криму, в зв'язку з порушенням статті 75 Кримінального процесуального кодексу України та Бангалорських принципів поведінки суддів щодо незалежності та неупередженості заявлено відвід", - написав адвокат.
За словами адвоката, головуючий колегії - суддя Юрій Трясун раніше фігурував в справі про втрату в 2014 році Україна Криму, з якого згодом виділили і передали до суду справу проти Віктора Януковича.
"Він допитувався як свідок Генеральною прокуратурою, оскільки раніше був кримським суддею", - зазначив Сердюк.
Також адвокат заявляє, що інший суддя Олександр Журавель є прихильником п'ятого президента Петра Порошенка. Окрім того, всі судді колегії вже брали участь у досудовому слідстві у даній справі.
"Суд розгляне відвід 30 жовтня", - сказав Сердюк в коментарі журналісту УНН.
Як повідомлялося, Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича.
Нагадаємо, суд засудив експрезидента України Віктора Януковича до 13 років ув'язнення та зобов'язав його сплатити 98 561 грн, у якості стягнення за процесуальні витрати на судові експертизи.