Захист вніс до суду скаргу на арешт Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Захист народного депутат України Надії Савченко вніс апеляційну скаргу до суду на арешт нардепа. Про це під час брифінгу заявив адвокат народного депутат України Надії Савченко Віктор Чевгуз, передає УНН.
"За номером 1627/7, від сьогоднішнього числа зареєстрована моя апеляція. Через два-три дні має бути призначена до розгляду. Як тільки попаде до судді, (його – ред.) помічник мені зателефонує і скаже мені, на який день і час", - повідомив В.Чевгуз.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Ю.Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Суд заарештував Савченко до 20 травня.