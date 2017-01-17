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Захист В.Януковича хоче допитати А.Матіоса у справі про держзраду

Захист В.Януковича хоче допитати А.Матіоса у справі про держзраду

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Захист колишнього президента України Віктора Януковича підготував клопотання до Генеральної прокуратури про допит у межах кримінального провадження про державну зраду головного військового прокурора Анатолія Матіоса, який раніше був одним з керівних працівників Адміністрації Президента, у якості свідка. Про це йдеться у повідомленні прес-служби адвокатської компанії, яка представляє інтереси В.Януковича, передає УНН.

“Ми наполягатимемо на допиті Анатолія Матіоса як свідка у справі про державну зраду”, — цитує слова адвоката В.Сердюка прес-служба адвокатської компанії.

Як зазначили у прес-службі, головний військовий прокурор Анатолій Матіос як один з колишніх керівних працівників Адміністрації Президента України має бути допитаний у справі про державну зраду, що інкримінується Віктору Януковичу. Цього вимагає захист В.Януковича — відповідне клопотання сьогодні подане до Головної військової прокуратури України.

У адвокатській компанії пояснили, що Головна військова прокуратура, очолювана А.Матіосом, звинувачує В.Януковича у бездіяльності, яка полягала у нереагуванні упродовж всього 2013 року та по 1 березня 2014 року включно на виклики з боку Російської Федерації. Водночас сам А.Матіос, уточнили у прес-службі, в цей період обіймав одну з керівних посад в Адміністрації Президента України.

Тому, на думку захисту, йому має бути відомо, чи була наявна в Адміністрації Президента у 2013 році та в січні-лютому 2014 року інформація про ведення РФ інформаційно-пропагандистської підривної діяльності проти України, як це говориться у тексті повідомлення про підозру, чи доповідалися ці факти Президенту України Віктору Януковичу, які заходи були вжиті з цього приводу тощо.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ. У військовій прокуратурі повідомили, що у справі про держзраду В.Януковича надав свідчення депутат Державної Думи Росії 5-го і 6-го скликань Ілля Пономарьов.

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