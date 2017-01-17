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Защита В.Януковича хочет допросить А.Матиоса по делу о госизмене

Защита В.Януковича хочет допросить А.Матиоса по делу о госизмене

Киев • УНН

 • 7433 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Защита бывшего Президента Украины Виктора Януковича подготовила ходатайство в Генеральную прокуратуру о допросе в рамках уголовного производства о государственной измене главного военного прокурора Анатолия Матиоса, который ранее был одним из руководящих работников Администрации Президента, в качестве свидетеля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы адвокатской компании, которая представляет интересы В.Януковича, передает УНН.

"Мы будем настаивать на допросе Анатолия Матиоса в качестве свидетеля по делу о государственной измене", - цитирует слова адвоката В.Сердюка пресс-служба адвокатской компании.

Как отметили в пресс-службе, главный военный прокурор Анатолий Матиос как один из бывших руководящих работников Администрации Президента Украины должен быть допрошен по делу о государственной измене, которая инкриминируется Виктору Януковичу. Этого требует защита В.Януковича - соответствующее ходатайство сегодня подано Главной военной прокуратуре Украины.

В адвокатской компании объяснили, что Главная военная прокуратура, возглавляемая А.Матиосом, обвиняет В.Януковича в бездействии, которое заключалось в нереагировании на протяжении всего 2013 г. и по 1 марта 2014 г. включительно на вызовы со стороны Российской Федерации. В то же время сам А.Матиос, уточнили в пресс-службе, в этот период занимал одну из руководящих должностей в Администрации Президента Украины.

Поэтому, по мнению защиты, ему должно быть известно, была ли доступна в Администрации Президента в 2013 году и в январе-феврале 2014 г. информация о ведении РФ информационно-пропагандистской подрывной деятельности против Украины, как это говорится в тексте сообщения о подозрении или докладывались ли эти факты Президенту Украины Виктору Януковичу, какие меры были приняты по этому поводу и тому подобное.

Напомним, 28 ноября 2016 г. Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК. В военной прокуратуре сообщили, что по делу о госизмене В.Януковича дал показания депутат Государственной Думы России 5-го и 6-го созывов Илья Пономарев.

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