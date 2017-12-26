Захист Саакашвілі зареєстрував у СБУ клопотання про перенесення допиту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Сторона захисту екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі зареєструвала в СБУ клопотання про перенесення допиту та роз'єднання проведення двох слідчих дій. Про це сьогодні журналістам у Києві заявив адвокат Руслан Чернолуцький, передає кореспондент УНН.
“На сьогоднішній день ми зареєстрували клопотання про перенесення слідчих дій. Ми готові отримати нові повістки і прийти на слідчі дії. Тому ми сьогодні не плануємо пройти до кабінету для проведення цих слідчих дій”, — сказав Р.Чернолуцький.
Як повідомляв УНН, раніше М.Саакашвілі заявляв, що сьогодні його викликали до СБУ однією повісткою для проведення допиту та відібрання зразків голосу. А такі одночасні слідчі дії, на його думку, суперечать нормам Кримінально-процесуального кодексу України. Таким чином, він відмовився від допиту в СБУ.