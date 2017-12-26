Защита Саакашвили зарегистрировала в СБУ ходатайство о переносе допроса

“На сегодняшний день мы зарегистрировали ходатайство о переносе следственных действий. Мы готовы получить новые повестки и прийти на следственные действия. Поэтому мы сегодня не планируем пройти в кабинет для проведения этих следственных действий”, — сказал Р.Чернолуцкий.

Как сообщал УНН, ранее М.Саакашвили заявлял, что сегодня его вызвали в СБУ одной повесткой для проведения допроса и отобрании образцов голоса. А такие одновременные следственные действия, по его мнению, противоречат нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины. Таким образом, он отказался от допроса в СБУ.