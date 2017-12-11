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Захист Саакашвілі просить суд не застосовувати до нього жодного запобіжного заходу

Захист Саакашвілі просить суд не застосовувати до нього жодного запобіжного заходу

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сторона захисту екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі просить суд не застосовувати до нього жодного запобіжного заходу. Про це адвокати заявили сьогодні на судовому засіданні Печерського районного суда Києва, який розглядає клопотання Генпрокуратури про обрання Саакашвілі запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, передає кореспондент УНН.

“Сторона захисту заперечує будь-які підозри, існування будь-яких ризиків. Ми наполягаємо, щоб у повному обсязі було відмовлено в незаконному, сфальсифікованому клопотанні сторони обвинувачення. Просимо суд не застосовувати до Саакашвілі будь-якого запобіжного заходу”, — зазначила сторона захисту.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.

Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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