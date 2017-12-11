Защита Саакашвили просит суд не применять к нему никакой меры пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сторона защиты экс-губернатора Одесской области Саакашвили просит суд не применять к нему никакой меры пресечения. Об этом адвокаты заявили сегодня на судебном заседании Печерского районного суда Киева, который рассматривает ходатайство Генпрокуратуры об избрании Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, передает корреспондент УНН.
"Сторона защиты отрицает любые подозрения, существование каких-либо рисков. Мы настаиваем, чтобы в полном объеме было отказано в незаконном, сфальсифицированном ходатайстве стороны обвинения. Просим суд не применять к Саакашвили любой меры пресечения", - отметила сторона защиты.
Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Защитников Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги .
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.