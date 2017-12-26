Захист попросив суд заборонити екстрадицію Саакашвілі до рішення Окружного адмінсуду
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Захист екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі просить суд заборонити Міністерству юстиції України здійснювати екстрадицію до набрання законної сили рішення Окружного адміністративного суду Києва за позовом М.Саакашвілі щодо відмови у надані йому додаткового захисту. Про це повідомила суддя Тетяна Скочок під час судового засідання, передає кореспондент УНН.
Суддя зазначила, що представник позивача звернувся до суду з клопотанням, в якому просить заборонити ДМС вчиняти будь-які дії щодо примусового повернення М.Саакашвілі до моменту вступу у законну силу рішення Окружного адмінсуду Києва. Також представник М.Саакашвілі просив суд заборонити Мін’юсту здійснювати екстрадицію до моменту вступу у законну силу рішення суду.
Під час засідання представник управління ДМС у Київській області зазначив, що на цьому етапі ДМС не може вчиняти будь-які дії щодо повернення М.Саакашвілі до Грузії, оскільки він звернувся до ДМС за наданням додаткового захисту. Тобто, до набрання законної сили рішення про відмову йому у наданні додаткового захисту його екстрадицію здійснити неможливо.
Наразі суддя Т.Скочок пішла до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.
Нагадаємо, Управління Міграційної служби Київської області відмовило екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі у наданні додаткового захисту від примусової екстрадиції до Грузії.
У ДМС заявляли, що грузинський політик Міхеіл Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу в Україні.