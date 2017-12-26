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Захист попросив суд заборонити екстрадицію Саакашвілі до рішення Окружного адмінсуду

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Захист екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі просить суд заборонити Міністерству юстиції України здійснювати екстрадицію до набрання законної сили рішення Окружного адміністративного суду Києва за позовом М.Саакашвілі щодо відмови у надані йому додаткового захисту. Про це повідомила суддя Тетяна Скочок під час судового засідання, передає кореспондент УНН.

Захист попросив суд заборонити екстрадицію Саакашвілі до рішення Окружного адмінсуду

Суддя зазначила, що представник позивача звернувся до суду з клопотанням, в якому просить заборонити ДМС вчиняти будь-які дії щодо примусового повернення М.Саакашвілі до моменту вступу у законну силу рішення Окружного адмінсуду Києва. Також представник М.Саакашвілі просив суд заборонити Мін’юсту здійснювати екстрадицію до моменту вступу у законну силу рішення суду.

Під час засідання представник управління ДМС у Київській області зазначив, що на цьому етапі ДМС не може вчиняти будь-які дії щодо повернення М.Саакашвілі до Грузії, оскільки він звернувся до ДМС за наданням додаткового захисту. Тобто, до набрання законної сили рішення про відмову йому у наданні додаткового захисту його екстрадицію здійснити неможливо.

Наразі суддя Т.Скочок пішла до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Нагадаємо, Управління Міграційної служби Київської області відмовило екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі у наданні додаткового захисту від примусової екстрадиції до Грузії.

У ДМС заявляли, що грузинський політик Міхеіл Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу в Україні.

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