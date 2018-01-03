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Захист подасть апеляцію на рішення суду, який відмовився розглядати позов Саакашвілі до Мін’юсту

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Захист екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі планує подати апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва про відмову у відкритті провадження за позовом Саакашвілі до Міністерства юстиції та прокуратури Києва про визнання протиправною екстрадиційну перевірку щодо нього за запитом Грузії. Про це розповів сьогодні журналістам його адвокат Руслан Чорнолуцький, передає кореспондент УНН.

Захист подасть апеляцію на рішення суду, який відмовився розглядати позов Саакашвілі до Мін’юсту

“У нас зараз готується апеляційна скарга на відмову. Ми будемо до 5-6 числа подавати в межах нового позову апеляційну скаргу”, — сказав адвокат.

Чорнолуцький пояснив, що у своєму позові захист Саакашвілі заперечував проти того, що Міністерство юстиції разом з прокуратурою міста Києва втретє розпочали екстрадиційну перевірку.

“Ми хочемо в суді довести те, що третій раз Україна не повинна починати екстрадиційну перевірку”, — уточнив він.

Нагадаємо, 27 грудня Окружний адміністративний суд міста Києва повідомив, що відмовив екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі у відкритті позову до Міністерства юстиції та прокуратури Києва про визнання протиправною екстрадиційну перевірку щодо нього за запитом Грузії.

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