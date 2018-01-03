Защита подаст апелляцию на решение суда, который отказался рассматривать иск Саакашвили к Минюсту

"У нас сейчас готовится апелляционная жалоба на отказ. Мы будем до 5-6 числа подавать в рамках нового иска апелляционную жалобу", - сказал адвокат.

Чернолуцкий пояснил, что в своем иске защита Саакашвили возражала против того, что Министерство юстиции вместе с прокуратурой города Киева в третий раз начали экстрадиционную проверку.

"Мы хотим в суде доказать, что третий раз Украина не должна начинать экстрадиционную проверку", - уточнил он.

Напомним, 27 декабря Окружной административный суд города Киева сообщил, что отказал экс-главе Одесской ОГА Саакашвили в открытии иска к Министерству юстиции и прокуратуре Киева о признании противоправной экстрадиционную проверку относительно него по запросу Грузии.