Захист Онищенка подав апеляцію на дозвіл про заочне розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Сторона захисту народного депутата-фігуранта "газової справи" Олександра Онищенка подала апеляційну скаргу на рішення Солом'янського районного суду Києва, який дозволив проводити щодо нього спеціальне (заочне) досудове розслідування. Про це О.Онищенко написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Мій захист подав апеляцію на рішення Солом'янського суду, який дозволив заочне розслідування у моїй справі", - написав А.Онищенко.
При цьому він висловив обурення тим, що суддя Олександр Бобровник всього за 25 хв прийняв рішення, хоча матеріали справи налічували 9 томів.
"Тепер же подивимося на об'єктивність апеляційного суду. Нагадаю, що заочно судити мене ну ніяк не можна. У мене статус політичного біженця", - зазначив О.Онищенко.
О.Онищенка підозрюють в скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч. 3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.
Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня 2016 року. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт Верховна Рада надала 5 липня 2016 року. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, О.Онищенко покинув територію держави. 8 серпня 2016 року О.Онищенко був оголошений в національний розшук.