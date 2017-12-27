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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Защита Онищенко подала апелляцию на разрешение о заочном расследовании

Киев • УНН

 • 7919 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Сторона защиты беглого народного депутата-фигуранта "газового дела" Александра Онищенко подала апелляционную жалобу на решение Соломенского районного суда Киева, разрешившего проводить в отношении него специальное (заочное) досудебное расследование. Об этом А.Онищенко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Защита Онищенко подала апелляцию на разрешение о заочном расследовании

"Моя защита подала апелляцию на решение Соломенского суда, разрешившего заочное расследование по моему делу", - написал А.Онищенко.

При этом он выразил возмущение тем, что судья Александр Бобровник всего за 25 мин принял решение, хотя материалы дела насчитывали 9 томов.

"Теперь же посмотрим на объективность апелляционного суда. Напомню, что заочно судить меня ну никак нельзя. У меня статус политического беженца", - отметил А.Онищенко.

А.Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016 года. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016 года. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 года А.Онищенко был объявлен в национальный розыск.

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