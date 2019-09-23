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Захист мінера столичного мосту Метро збирається подавати апеляцію сьогодні або завтра

Захист мінера столичного мосту Метро збирається подавати апеляцію сьогодні або завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Адвокат мінера столичного мосту Метро Олексія Белька Сергій Поліщук збирається подавати апеляційну скаргу на рішення суду щодо арешту на два місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 288 тисяч 150 грн, сьогодні або у вівторок. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Сергій Поліщук.

"Думаю, сьогодні або завтра буде подана (апеляційна скарга — ред.)“,- сказав адвокат.

Нагадаємо, Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід “мінеру” столичного мосту Метро Олексію Бельку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Як повідомляв УНН, за погодження Київської місцевої прокуратури № 4 слідчим Дніпровського управління поліції повідомлено про підозру чоловіку, який 18 вересня 2019 року здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро та вчиняв хуліганські дії.

Українські Національні Новини

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