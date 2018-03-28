Захисників України та учасників бойових дій за кордоном забезпечать житлом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Сьогодні Кабінет міністрів на своєму засіданні ухвалив дві постанови, що стосуються забезпечення житлом військових, передає УНН з посиланням на Мінсоцполітики.
Зокрема, Уряд прийняв постанови “Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей” та “Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їхніх сімей”.
Обидві постанови приведені у відповідність до норм Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” в частині назви бюджетної програми.
Перший документ, спрощує механізм нарахування та отримання грошової компенсації сім’ями загиблих осіб та особам з інвалідністю І—ІІ групи.
Друга постанова дозволить забезпечити житлом деякі категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їхніх сімей шляхом виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення.
Нагадаємо, у 2018 році на компенсацію на придбання житла ветеранами війни з бюджету передбачено 554 млн гривень.