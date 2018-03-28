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Захисників України та учасників бойових дій за кордоном забезпечать житлом

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Сьогодні Кабінет міністрів на своєму засіданні ухвалив дві постанови, що стосуються забезпечення житлом військових, передає УНН з посиланням на Мінсоцполітики.

Зокрема, Уряд прийняв постанови “Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей” та “Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їхніх сімей”.

Обидві постанови приведені у відповідність до норм Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” в частині назви бюджетної програми.

Перший документ, спрощує механізм нарахування та отримання грошової компенсації сім’ями загиблих осіб та особам з інвалідністю І—ІІ групи.

Друга постанова дозволить забезпечити житлом деякі категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їхніх сімей шляхом виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення.

Нагадаємо, у 2018 році на компенсацію на придбання житла ветеранами війни з бюджету передбачено 554 млн гривень.

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