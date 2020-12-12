Захисник збірної України допоміг “Андерлехту” обіграти лідера першості Бельгії

Наш футболіст вийшов у стартовому складі, отримав жовту картку та відіграв повний поєдинок, що закінчився перемогою його команди з рахунком 1:0 завдяки реалізованому пенальті від Нмечи.

Маючи в активі 26 очок, “Андерлехт” посідає четверту сходинку в турнірній таблиці бельгійської ПроЛіги, і відстає від лідера тільки на 5 балів.

Додамо, “Гент” трьох гравців з України свій поєдинок даного туру проведе 13 грудня вдома проти “Стандарда”.