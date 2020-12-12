Захисник збірної України допоміг “Андерлехту” обіграти лідера першості Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У стартовому матчі 16-го туру чемпіонату Бельгії “Андерлехт” захисника національної збірної України Богдана Михайліченка приймав на власному полі лідера першості — “Гент”. Про це інформує сайт УАФ, передає УНН.
Наш футболіст вийшов у стартовому складі, отримав жовту картку та відіграв повний поєдинок, що закінчився перемогою його команди з рахунком 1:0 завдяки реалізованому пенальті від Нмечи.
Маючи в активі 26 очок, “Андерлехт” посідає четверту сходинку в турнірній таблиці бельгійської ПроЛіги, і відстає від лідера тільки на 5 балів.
Додамо, “Гент” трьох гравців з України свій поєдинок даного туру проведе 13 грудня вдома проти “Стандарда”.