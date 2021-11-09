Захисник Боснії та Герцеговини назвав перевагу збірної перед матчем з Україною

Цитата

Ахмадходжич висловив оптимізм з приводу майбутніх баталій, і назвав підтримку уболівальників великим фактором задля отримання позитивного результату із Україною.

"Я завжди почуваюся добре, коли приїжджаю на збори національної команди. Мені подобається, коли я представляю свою країну. Ми з великим оптимізмом дивимось на майбутні матчі. Я думаю, що у нас є хороші шанси досягти позитивних результатів. Ми очікуємо, що трибуни будуть повністю заповнені і мені не терпиться зіграти в такій обстановці. Підтримка вболівальників, безперечно, стане для нас значною перевагою перед Фінляндією та Україною", – сказав боснійський захисник.

Доповнення

Матч між збірними Боснії та Герцеговини та України відбудеться 16 листопада на стадіоні "Біліно Поле" у місті Зеніца.