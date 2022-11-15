Західний берег: палестинець убив двох ізраїльтян, перш ніж був застрелений

Останній сплеск насильства стався за кілька годин до того, як Ізраїль приведе до присяги новий парламент, а ультраправі законодавці готові стати членами кабінету, пообіцявши придушити палестинське насильство.

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Ізраїльська армія повідомила про «ножову атаку» біля промислової зони Аріель на півночі Західного берега.

«Терорист прибув до в'їзних воріт зони та завдав ножових поранень мирним жителям у цьому районі», - йдеться у заяві армії.

Ізраїльська служба невідкладної медичної допомоги «Маген Давид Адом» повідомила, що 35-річний чоловік помер у результаті ножового поранення, ще троє отримали ножові поранення.

Потім нападник попрямував до «близької заправної станції і завдав ножових поранень іншим громадянам», заявили в армії, вкрав машину і втік.

«Терорист втік із заправки на викраденому автомобілі... скоїв умисну ​​автомобільну аварію і протаранив ще одного цивільного», - йдеться у заяві.

В екстрених службах повідомили, що в результаті тарана автомобіля загинув 50-річний чоловік, а ще одного чоловіка, який отримав ножові поранення на трасі, доставили до лікарні у тяжкому стані.

Армія заявила, що солдат потім «нейтралізував» нападника, додавши, що військові почали розшук другої людини, підозрюваної в причетності.

Міністерство охорони здоров'я Палестини назвало палестинця, застреленого ізраїльськими військами, 18-річним Мохаммедом Суфом, не надавши додаткових подробиць.

Додамо

Насильство на Західному березі різко зросло з березня, коли Ізраїль розпочав майже щоденні рейди у відповідь на серію смертоносних нападів на ізраїльтян.

Ізраїль окупував Західний берег після Шестиденної війни 1967 року.