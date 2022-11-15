Західний берег: палестинець убив двох ізраїльтян, перш ніж був застрелений

ukru
НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
Ексклюзив
07:46 • 40361 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 147064 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 130620 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 162798 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 188962 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 222764 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 224289 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 451990 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 232324 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 197790 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 114814 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 117154 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 107518 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 116652 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 43325 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 147228 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 452045 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 405279 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 614471 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 738435 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 20001 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 36741 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 100963 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 136173 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 219676 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Західний берег: палестинець убив двох ізраїльтян, перш ніж був застрелений

Західний берег: палестинець убив двох ізраїльтян, перш ніж був застрелений

Київ • УНН

 • 315608 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. У вівторок палестинець убив двох ізраїльтян на окупованому Західному березі, перш ніж сам був застрелений. Про це УНН пише з посиланням на агенство Wafa.

Останній сплеск насильства стався за кілька годин до того, як Ізраїль приведе до присяги новий парламент, а ультраправі законодавці готові стати членами кабінету, пообіцявши придушити палестинське насильство.

Деталі

Ізраїльська армія повідомила про «ножову атаку» біля промислової зони Аріель на півночі Західного берега.

«Терорист прибув до в'їзних воріт зони та завдав ножових поранень мирним жителям у цьому районі», - йдеться у заяві армії.

Ізраїльська служба невідкладної медичної допомоги «Маген Давид Адом» повідомила, що 35-річний чоловік помер у результаті ножового поранення, ще троє отримали ножові поранення.

Потім нападник попрямував до «близької заправної станції і завдав ножових поранень іншим громадянам», заявили в армії, вкрав машину і втік.

«Терорист втік із заправки на викраденому автомобілі... скоїв умисну ​​автомобільну аварію і протаранив ще одного цивільного», - йдеться у заяві.

В екстрених службах повідомили, що в результаті тарана автомобіля загинув 50-річний чоловік, а ще одного чоловіка, який отримав ножові поранення на трасі, доставили до лікарні у тяжкому стані.

Армія заявила, що солдат потім «нейтралізував» нападника, додавши, що військові почали розшук другої людини, підозрюваної в причетності.

Міністерство охорони здоров'я Палестини назвало палестинця, застреленого ізраїльськими військами, 18-річним Мохаммедом Суфом, не надавши додаткових подробиць.

Додамо

Насильство на Західному березі різко зросло з березня, коли Ізраїль розпочав майже щоденні рейди у відповідь на серію смертоносних нападів на ізраїльтян.

Ізраїль окупував Західний берег після Шестиденної війни 1967 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,466.40
Золото
$3,155.56
Tesla
$258.01
Brent
$74.50
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.70
Ethereum
$1,854.05