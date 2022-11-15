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Западный берег: палестинец убил двух израильтян, прежде чем был застрелен

Западный берег: палестинец убил двух израильтян, прежде чем был застрелен

Киев • УНН

 • 315607 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Во вторник палестинец убил двух израильтян на оккупированном Западном берегу, прежде чем сам был застрелен. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство Wafa.

Последний всплеск насилия произошел за несколько часов до того, как Израиль приведет к присяге новый парламент, а ультраправые законодатели готовы стать членами кабинета, пообещав подавить палестинское насилие.

Детали

Израильская армия сообщила о «ножевой атаке» у промышленной зоны Ариэля на севере Западного берега.

«Террорист прибыл к въездным воротам зоны и нанес ножевые ранения мирным жителям в этом районе», - говорится в заявлении армии.

Израильская служба неотложной медицинской помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что 35-летний мужчина скончался в результате ножевого ранения, еще трое получили ножевые ранения.

Затем нападающий направился к «близкой заправочной станции и нанес ножевые ранения другим гражданам», заявили в армии, угнал машину и скрылся.

«Террорист сбежал из заправки на угнанном автомобиле... совершил умышленную автомобильную аварию и протаранил еще одного гражданского», - говорится в заявлении.

В экстренных службах сообщили, что в результате тарана автомобиля погиб 50-летний мужчина, а еще один мужчина, получивший ножевые ранения на трассе, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Армия заявила, что солдат затем «нейтрализовал» нападающего, добавив, что военные начали розыск второго человека, подозреваемого в причастности.

Министерство здравоохранения Палестины назвало палестинца, застреленного израильскими войсками, 18-летним Мохаммедом Суфом, не предоставив дополнительных подробностей.

Добавим

Насилие на Западном берегу резко возросло с марта, когда Израиль начал почти ежедневные рейды в ответ на серию смертоносных нападений на израильтян.

Израиль оккупировал Западный берег после Шестидневной войны 1967 года.

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