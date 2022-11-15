Западный берег: палестинец убил двух израильтян, прежде чем был застрелен

Последний всплеск насилия произошел за несколько часов до того, как Израиль приведет к присяге новый парламент, а ультраправые законодатели готовы стать членами кабинета, пообещав подавить палестинское насилие.

Детали

Израильская армия сообщила о «ножевой атаке» у промышленной зоны Ариэля на севере Западного берега.

«Террорист прибыл к въездным воротам зоны и нанес ножевые ранения мирным жителям в этом районе», - говорится в заявлении армии.

Израильская служба неотложной медицинской помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что 35-летний мужчина скончался в результате ножевого ранения, еще трое получили ножевые ранения.

Затем нападающий направился к «близкой заправочной станции и нанес ножевые ранения другим гражданам», заявили в армии, угнал машину и скрылся.

«Террорист сбежал из заправки на угнанном автомобиле... совершил умышленную автомобильную аварию и протаранил еще одного гражданского», - говорится в заявлении.

В экстренных службах сообщили, что в результате тарана автомобиля погиб 50-летний мужчина, а еще один мужчина, получивший ножевые ранения на трассе, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Армия заявила, что солдат затем «нейтрализовал» нападающего, добавив, что военные начали розыск второго человека, подозреваемого в причастности.

Министерство здравоохранения Палестины назвало палестинца, застреленного израильскими войсками, 18-летним Мохаммедом Суфом, не предоставив дополнительных подробностей.

Добавим

Насилие на Западном берегу резко возросло с марта, когда Израиль начал почти ежедневные рейды в ответ на серию смертоносных нападений на израильтян.

Израиль оккупировал Западный берег после Шестидневной войны 1967 года.