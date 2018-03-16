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Західні партнери підтримують Україну у невизнанні виборів президента РФ в Криму - Порошенко

Західні партнери підтримують Україну у невизнанні виборів президента РФ в Криму - Порошенко

Київ • УНН

 • 9834 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Європейські та американські партнери підтримують Україну у невизнанні виборів президента Росії на території незаконно анексованого Криму. Про це під час представлення нового командувача об’єднаних сил заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

“Європейські та американські партнери підтримують нас у невизнанні так званих виборів президента Росії на території незаконно анексованого Криму. Ці вибори мають відбутися післязавтра, і все просто — Крим це Україна. Він повинен рано чи пізно брати участь у виборах Президента України, і замість російського аншлюсу має бути українське повернення. Повернення Криму в Україну, і повернення України в Крим. Крим як і Донбас був, є і буде український”, — підкреслив П.Порошенко.

Нагадаємо, у день проведення виборів президента Російської Федерації, 18 березня, росіян не пустять в дипломатичні установи Росії на території України, окрім тих, хто має дипломатичні паспорти.

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