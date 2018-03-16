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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 28219 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 43240 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 47928 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 98025 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 88690 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103278 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110262 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Западные партнеры поддерживают Украину в непризнании выборов президента РФ в Крыму - Порошенко

Западные партнеры поддерживают Украину в непризнании выборов президента РФ в Крыму - Порошенко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Европейские и американские партнеры поддерживают Украину в непризнании  выборов президента России на территории незаконно аннексированного Крыма. Об этом во время представления нового командующего объединенных сил заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Европейские и американские партнеры поддерживают нас в непризнании так называемых выборов президента России на территории незаконно аннексированного Крымы. Эти выборы должны состояться послезавтра, и все просто - Крым это Украина. Он должен рано или поздно участвовать в выборах Президента Украины, и вместо российского аншлюса должно быть украинское возвращение. Возвращение Крыма в Украину, и возвращение Украины в Крым. Крым как и Донбасс был, есть и будет украинским", - подчеркнул П.Порошенко.

Напомним, в день проведения выборов Президента Российской Федерации, 18 марта, россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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