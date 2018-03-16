Западные партнеры поддерживают Украину в непризнании выборов президента РФ в Крыму - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Европейские и американские партнеры поддерживают Украину в непризнании выборов президента России на территории незаконно аннексированного Крыма. Об этом во время представления нового командующего объединенных сил заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Европейские и американские партнеры поддерживают нас в непризнании так называемых выборов президента России на территории незаконно аннексированного Крымы. Эти выборы должны состояться послезавтра, и все просто - Крым это Украина. Он должен рано или поздно участвовать в выборах Президента Украины, и вместо российского аншлюса должно быть украинское возвращение. Возвращение Крыма в Украину, и возвращение Украины в Крым. Крым как и Донбасс был, есть и будет украинским", - подчеркнул П.Порошенко.
Напомним, в день проведения выборов Президента Российской Федерации, 18 марта, россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.