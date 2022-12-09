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Західна підтримка України – це "не благодійність, а самозбереження" у боротьбі за демократію – голова Мінфіну

Західна підтримка України – це "не благодійність, а самозбереження" у боротьбі за демократію – голова Мінфіну

Київ • УНН

 • 1016912 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Міністр фінансів України заявив, що вирішальна фінансова підтримка Заходу - це не "благодійність, а самозбереження" у боротьбі за демократію, оскільки Україні доводиться мати справу зі зростаючими витратами, передає УНН.

Деталі

Сергій Марченко в інтерв'ю в четвер Associated Press сказав, що, на його думку, офіційні особи Європейського Союзу розберуться з тим, що заблокувало ключовий пакет допомоги у розмірі 18 мільярдів євро.

"Звичайно, нас це непокоїть, і ми побоюємося, що це може заблокувати або відстрочити грошовий потік в Україну, - сказав Марченко. - Але я вірю, що мудрість чиновників ЄС може вирішити всі питання і вони разом приєднаються до зусиль України щодо незалежності".

Марченко сказав, що фінансова підтримка України є мізерною порівняно з тим, що розвинені країни витратили на боротьбу з такими надзвичайними ситуаціями, як глобальна фінансова криза 2008 року та пандемія COVID-19. І що гроші підтримують свободу та безпеку далеко за їхніми межами, додав він.

"Підтримувати Україну - це не благодійність, - сказав Марченко. - Ми намагаємось захистити свободу та демократію всього цивілізованого світу".

"Зараз не час відкладати будь-яку підтримку, просто втомлюватися від України та українських проблем… бо наступного разу ви зрозуміли, що без України росія наблизиться до європейського кордону", - сказав міністр.

"Йдеться про самозбереження, самозахист - це має бути у свідомості громадян ЄС", - додав він.

Крім того, що люди втрачають електрику та тепло, Марченко зазначив, що кількість українців, які живуть у злиднях, "різко збільшується". За його словами, інфляція перевищила 26% станом на жовтень і може зрости до 28% до кінця року.

"Усі можливі ресурси, які ми можемо використати, ми використовуватимемо, щоб допомогти нашому народу вижити в цих умовах, - сказав він. - Але знову ж таки люди розуміють, чому вони страждають - жити в незалежній країні".

Доповнення

Україна потребує зовнішнього фінансування для покриття дефіциту бюджету, спричиненого війною.

Пропоновані кредити ЄС на суму 18 мільярдів євро, поряд із серйозною підтримкою США та допомогою Міжнародного валютного фонду, покриють більшу частину дефіциту бюджету України. Але європейський пакет був заблокований Угорщиною через розбіжності із Брюсселем, який стурбований відступом від демократії та можливим нецільовим використанням грошей ЄС у Будапешті.

Загальний обсяг допомоги, виділеної Україні, на цьому тижні досяг 113 мільярдів євро, згідно з даними, зібраними Інститутом світової економіки в Кілі.

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