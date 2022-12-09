Западная поддержка Украины – это "не благотворительность, а самосохранение" в борьбе за демократию – глава Минфина

Детали

Сергей Марченко в интервью в четверг Associated Press сказал, что, по его мнению, официальные лица Европейского Союза разберутся с тем, что заблокировало ключевой пакет помощи в размере 18 миллиардов евро.

"Конечно, нас это беспокоит, и мы опасаемся, что это может заблокировать или отсрочить денежный поток в Украину, – сказал Марченко. – Но я верю, что мудрость чиновников ЕС может решить все вопросы и они вместе присоединятся к усилиям Украины относительно независимости".

Марченко сказал, что финансовая поддержка Украины мизерна по сравнению с тем, что развитые страны потратили на борьбу с такими чрезвычайными ситуациями, как глобальный финансовый кризис 2008 года и пандемия COVID-19. И что деньги поддерживают свободу и безопасность далеко за их пределами, добавил он.

"Поддерживать Украину – это не благотворительность, – сказал Марченко. – Мы пытаемся защитить свободу и демократию всего цивилизованного мира".

"Сейчас не время откладывать любую поддержку, просто уставать от Украины и украинских проблем… потому что в следующий раз вы поймете, что без Украины россия приблизится к европейской границе", - сказал министр.

"Речь идет о самосохранении, самозащите - это должно быть в сознании граждан ЕС", - добавил он.

Кроме того, что люди теряют электричество и тепло, Марченко отметил, что количество живущих в нищете украинцев "резко увеличивается". По его словам, инфляция превысила 26% по состоянию на октябрь и может вырасти до 28% к концу года.

"Все возможные ресурсы, которые мы можем использовать, мы будем использовать, чтобы помочь нашему народу выжить в этих условиях, – сказал он. – Но опять же люди понимают, почему они страдают – жить в независимой стране".

Дополнение

Украина нуждается во внешнем финансировании для покрытия дефицита бюджета, вызванного войной.

Предлагаемые кредиты ЕС на сумму 18 миллиардов евро наряду с серьезной поддержкой США и помощью Международного валютного фонда покроют большую часть дефицита бюджета Украины. Но европейский пакет был заблокирован Венгрией из-за разногласий с Брюсселем, озабоченным отступлением от демократии и возможным нецелевым использованием денег ЕС в Будапеште.

Общий объем помощи, выделенной Украине, на этой неделе достиг 113 миллиардов евро, согласно данным, собранным Институтом мировой экономики в Киле.