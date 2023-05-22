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Захід готовий виступити проти росії через хімзброю - посол США

Захід готовий виступити проти росії через хімзброю - посол США

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Західні держави розглядають можливість вжиття заходів проти росії через ймовірні атаки нервово-паралітичними речовинами, заявив у понеділок посол США Джозеф Мансо. Про це УНН пише посилаючись на AFP.

Деталі

Посол США Джозеф Мансо також звинуватив москву в тому, що минулого тижня Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), яка базується в Гаазі, не змогла погодити нову п'ятирічну дорожню карту.

Напруженість в ОЗХЗ різко зросла після того, як її слідчі виявили, що радянська нервово-паралітична речовина "Новачок" була використана проти опонента кремля Олексія Навального у 2020 році та проти колишнього російського шпигуна в Англії у 2018 році.

"Сполучені Штати та багато країн стурбовані недотриманням росією вимог, а недотримання росією вимог лежить в основі проблем в ОЗХЗ", - сказав Мансо в інтерв'ю AFP.

"Ми продовжуватимемо шукати правильні інструменти, щоб привести росію у відповідність. Ми не збираємося про це забувати".

На питання, чи це може включати спробу призупинити право голосу москви в ОЗХЗ — санкція, застосована проти сирійського уряду у 2021 році через застосування ним хімічної зброї під час громадянської війни, — Мансо сказав, що "не збирається нічого конкретно включати, і я спеціально виключати нічого не збираюся".

"Одним із підходів було б запровадження санкцій проти росіян. Це може спрацювати, а може і не спрацювати... Це ідея, але це не політика уряду США", - додав він.

За словами Мансо, російське питання "значною мірою" обговорюватиметься на нараді директивного наглядового органу в липні та на щорічних зборах його 193 держав-членів наприкінці року.

Під час зустрічі держав ОЗХЗ минулого тижня, присвяченої оцінці ходу виконання угоди 1997 року про знищення хімічної зброї, росія звинуватила Захід у політизації регулюючого органу.

Нараді не вдалося погодити підсумковий документ, у якому було б викладено її пріоритети на наступні п'ять років.

Посол США поклав провину на москву та її союзників Сирію, Іран та Китай. "Наші російські колеги не були такими гнучкими", — вказав Мансо.

За його словами, наглядовий орган має відзначити "віху", коли США знищать останню зі своєї хімічної зброї у вересні, завершивши процес ліквідації оголошених у світі запасів токсичної зброї.

Але Мансо зазначив, що побоювання щодо застосування росією хімічної зброї в Україні, як і раніше, викликають занепокоєння і що повернення Сирії до Ліги арабських держав не скасовує необхідності "відповідальності" за застосування нею хімічної зброї.

Додамо

росія заперечує свою причетність до отруєння Навального та до нападу на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочку в англійському місті Солсбері у 2018 році, внаслідок якого загинула одна жінка.

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