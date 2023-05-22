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Запад готов выступить против россии из-за химоружия - посол США

Запад готов выступить против россии из-за химоружия - посол США

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Западные государства рассматривают возможность принятия мер против россии из-за вероятных атак нервно-паралитическими веществами, заявил в понедельник посол США Джозеф Мансо. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.

Детали

Посол США Джозеф Мансо также обвинил москву в том, что на прошлой неделе Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая базируется в Гааге, не смогла согласовать новую пятилетнюю дорожную карту.

Напряженность в ОЗХО резко возросла после того, как ее следователи обнаружили, что советское нервно-паралитическое вещество "Новичок" было использовано против оппонента кремля Алексея Навального в 2020 году и против бывшего российского шпиона в Англии в 2018 году.

"Соединенные Штаты и многие страны обеспокоены несоблюдением россией требований, а несоблюдение россией требований лежит в основе проблем в ОЗХО", — сказал Мансо в интервью AFP.

"Мы будем продолжать искать правильные инструменты, чтобы привести россию в соответствие. Мы не собираемся об этом забывать".

На вопрос, может ли это включать попытку приостановить право голоса москвы в ОЗХО — санкция, примененная против сирийского правительства в 2021 году из-за применения им химического оружия во время гражданской войны, — Мансо сказал, что "не собирается ничего конкретно включать, и я специально исключать ничего не собираюсь".

"Одним из подходов было бы введение санкций против россиян. Это может сработать, а может и не сработать... Это идея, но это не политика правительства США", — добавил он.

По словам Мансо, российский вопрос "в значительной степени" будет обсуждаться на совещании директивного надзорного органа в июле и на ежегодном собрании его 193 государств-членов в конце года.

Во время встречи государств ОЗХО на прошлой неделе, посвященной оценке хода выполнения соглашения 1997 года об уничтожении химического оружия, россия обвинила Запад в политизации регулирующего органа.

Совещанию не удалось согласовать итоговый документ, в котором были бы изложены его приоритеты на следующие пять лет.

Посол США возложил вину на москву и ее союзников Сирию, Иран и Китай. "Наши российские коллеги не были такими гибкими", — указал Мансо.

По его словам, надзорный орган должен отметить "веху", когда США уничтожат последнее из своего химического оружия в сентябре, завершив процесс ликвидации объявленных в мире запасов токсичного оружия.

Но Мансо отметил, что опасения относительно применения россией химического оружия в Украине по-прежнему вызывают беспокойство и что возвращение Сирии в Лигу арабских государств не отменяет необходимости "ответственности" за применение ею химического оружия.

Добавим

россия отрицает свою причастность к отравлению Навального и к нападению на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь в английском городе Солсбери в 2018 году, в результате которого погибла одна женщина.

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