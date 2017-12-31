Закарпаття цього року відвідало майже 2 млн туристів
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 31 грудня. УНН. Протягом 2017 року Закарпаття відвідали близько 2 мільйонів туристів з України та закордоння, що є абсолютним рекордом для області. Про це УНН повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.
“Цього року на Закарпатті побувало близько 2 мільйонів туристів, що приблизно на третину більше, ніж у 2016 році. Так що це абсолютний рекорд”, — зазначив Москаль.
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Новий 2018 рік почнеться на Закарпатті трьома фестивалями — у січні Ужгород вдруге вітатиме учасників гастрономічно-колядницького фестивалю “Василля” та вертепного дійства “Христос родився! Всім возвіщаєм!”, а в Мукачеві пройде традиційний фестиваль “Червене вино”.
Як раніше повідомляв УНН, фестиваль пряників започаткували на Закарпатті.