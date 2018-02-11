Закарпаття отримає 25,5 млн грн на протипаводкові заходи
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 11 лютого. УНН. Закарпаття отримає з державного бюджету 25,5 мільйонів гривень на здійснення протипаводкових і природоохоронних заходів, йдеться в листі за підписом в.о. голови Державного агентства водних ресурсів України (ДАВРУ) Михайла Хорєва. Відповідний документ на своєму персональному сайті оприлюднив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, передає УНН.
“Рішення про виділення коштів прийнято після неодноразових поїздок Г. Москаля у ДАВРУ і відповідних письмових звернень від Закарпатської облдержадміністрації. Частина грошей буде задіяна для реконструкції лівобережної дамби на р. Тиса біля сіл Теково та Гетиня Виноградівського району, а також відновлення захисних споруд на р. Боржава в с. Вільхівка Іршавського району”, — йдеться у повідомленні на сайті Г. Москаля.
Нагадаємо, що після масштабного паводку у грудні 2017 року на Закарпатті вже були проведені роботи з відновлення та укріплення дамб. Збитки ж від паводку, який визнано надзвичайною ситуацією природного характеру регіонального рівня, склали понад 86 мільйонів гривень.
Як раніше повідомляв УНН, на Закарпатті затопило більше тисячі гектарів сільгоспугідь.