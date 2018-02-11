Закарпаття отримає 25,5 млн грн на протипаводкові заходи

“Рішення про виділення коштів прийнято після неодноразових поїздок Г. Москаля у ДАВРУ і відповідних письмових звернень від Закарпатської облдержадміністрації. Частина грошей буде задіяна для реконструкції лівобережної дамби на р. Тиса біля сіл Теково та Гетиня Виноградівського району, а також відновлення захисних споруд на р. Боржава в с. Вільхівка Іршавського району”, — йдеться у повідомленні на сайті Г. Москаля.

Нагадаємо, що після масштабного паводку у грудні 2017 року на Закарпатті вже були проведені роботи з відновлення та укріплення дамб. Збитки ж від паводку, який визнано надзвичайною ситуацією природного характеру регіонального рівня, склали понад 86 мільйонів гривень.

Як раніше повідомляв УНН, на Закарпатті затопило більше тисячі гектарів сільгоспугідь.