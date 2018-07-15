Закарпатська церква, де сталася пожежа, не належить ромській громаді – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Співробітники Ужгородського відділення поліції встановлюють обставини пожежі культової споруди в селі Велика Добронь. Про це повідомив відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.
“Сьогодні, 15 липня, в поліцію від рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селі Велика Добронь Ужгородського району. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Поліція не виявила слідів, які б вказували на умисний підпал”, — йдеться у повідомлені.
Правоохоронці додали, що для з’ясування точної причини загоряння буде проведено відповідну експертизу, саме з цієї причини розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України.
Додамо, що в мережі з’явилась інформація, що нібито ця споруда належить ромській громаді, але у прес-службі поліції Закарпаття кореспонденту УНН цю інформацію спростували.
"Ця інформація (про приналежність церкви ромської громади - ред.) не відповідає дійсності - церква просто належить місцевій громаді", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, 21 квітня роми залишили Лису Гору у Києві. Представники націоналістичної організації розігнали їх табір, а речі спалили.
Як повідомляв УНН, одному з фігурантів нападу на поселення ромів на Лисій горі у Голосіївському районі столиці оголосили про підозру.