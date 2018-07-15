Закарпатская церковь, где произошел пожар, не принадлежит ромский общине - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Сотрудники Ужгородского отделения полиции устанавливают обстоятельства пожара культового сооружения в селе Великая Добронь. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает УНН.
"Сегодня, 15 июля, в полицию от спасателей поступило сообщение о пожаре в селе Великая Добронь Ужгородского района. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты. Полиция не обнаружила следов, которые бы указывали на умышленный поджог ", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что для выяснения точной причины возгорания будет проведена соответствующая экспертиза, именно по этой причине начато уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины.
Добавим, что в сети появилась информация, что якобы это сооружение принадлежит ромский общине, но в пресс-службе полиции Закарпатья корреспонденту УНН эту информацию опровергли.
"Эта информация (о принадлежности церкви ромской общине - ред.) не соответствует действительности - церковь просто принадлежит местной общине", - сообщили в полиции.
Напомним, 21 апреля ромы оставили Лысую Гору в Киеве. Представители националистической организации разогнали их лагерь, а вещи сожгли.
Как сообщал УНН, одному из фигурантов нападения на поселение ромов на Лысой горе в Голосеевском районе столицы объявили о подозрении.