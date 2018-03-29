Закарпатська облрада висловила недовіру Уляні Супрун

Відтак під час другого пленарного засідання 10-ї сесії депутати ухвалили проект рішення “Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо невідповідності Ульяни Супрун посаді міністра охорони здоров’я України”. Зазначене звернення адресоване Прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману.

У зверненні зазначено: “Із часу покладення на неї виконання обов’язків Міністра охорони здоров’я Уляна Супрун щодня анонсувала нові реформи, проекти та схеми, покликані зробити медичну допомогу якісною та доступною, натомість у медицині повний розвал — галузь зазнає гострого недофінансування. Система охорони здоров’я уражена корупцією від первинної ланки і до найвищого рівня — державних програм із закупівлі ліків, тендерів, а більшість українців не в змозі платити за лікування. Як заявила нещодавно сама п. Супрун, майже 70% жителів України через брак коштів лікуються самі.

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Обурення викликає заява Супрун про те, що міністерство більше не фінансуватиме програму державної допомоги “Онкологія” і не виділятиме гроші на лікування онкохворих. За словами Супрун МОЗ тепер концентрується на профілактиці хвороб, а не їх лікуванні.

Пропонована нею медична “реформа” може привести і до масового закриття лікарень: передбачається, що фінансування державних і комунальних установ не здійснюватиметься з держбюджету з 1 січня 2020 року. Крім того, через імітацію боротьби з корупцією у сфері державних закупівель країна отримала понад рік затримки із поставкою лікарських засобів та медичних інструментів, а намагання МОЗу запровадити госпітальні округи призвели до масових акцій протесту. Від непослідовних кроків потерпають насамперед місцеві ради, оскільки вони вимушено дофінансовують медзаклади та лікарів, від яких практично відмовляється Уряд. Близько 70 тисяч лікарів уже емігрували з України за останні кілька років, якщо так триватиме й далі, наша держава взагалі залишиться без фахівців. Також слід зазначити, що роботу МОЗ із виконання бюджетної програми “Лікування громадян України за кордоном”, на яку було виділено понад 336 млн грн, визнано незадовільною.

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Враховуючи викладене, просимо дати принципову оцінку діяльності в.о. міністра охорони здоров’я України У. Супрун.

Вважаємо за доцільне звільнити її з посади в. о. міністра охорони здоров’я України та невідкладно внести подання до Верховної Ради України про призначення міністром охорони здоров’я України особи з належним рівнем освіти та компетентності”, — зазначено у проекті звернення.