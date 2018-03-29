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Закарпатский облсовет выразил недоверие Ульяне Супрун

Закарпатский облсовет выразил недоверие Ульяне Супрун

Киев  •  УНН

 • 18405 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 29 марта. УНН. Во время сессии Закарпатского областного совета 35 голосами "за" областные депутаты выразили недоверие и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун, передает корреспондент УНН.

Поэтому во время второго пленарного заседания 10-й сессии депутаты приняли проект решения “Об Обращении Закарпатского областного совета о несоответствии Ульяны Супрун должности министра здравоохранения Украины”. Указанное обращение адресовано Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

В обращении говорится: “С момента возложения на нее выполнения обязанностей Министра здравоохранения Ульяна Супрун ежедневно анонсировала новые реформы, проекты и схемы, призванные сделать медицинскую помощь качественной и доступной, зато в медицине полный развал — отрасль испытывает острое недофинансирование. Система здравоохранения поражена коррупцией от первичного звена и до самого высокого уровня — государственных программ по закупке лекарств, тендеров, а большинство украинцев не в состоянии платить за лечение. Как заявила недавно сама г. Супрун, почти 70% жителей Украины из-за нехватки средств лечатся сами.

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Возмущение вызывает заявление Супрун о том, что министерство больше не будет финансировать программу государственной помощи “Онкология” и не будет выделять деньги на лечение онкобольных. По словам Супрун МЗ теперь концентрируется на профилактике болезней, а не их лечении.

Предлагаемая ею медицинская “реформа” может привести и к массовому закрытию больниц: предполагается, что финансирование государственных и коммунальных учреждений не будет осуществляться из госбюджета с 1 января 2020 года. Кроме того, из-за имитации борьбы с коррупцией в сфере государственных закупок страна получила более года задержки с поставкой лекарственных средств и медицинских инструментов, а попытки Минздрава ввести госпитальные округа привели к массовым акциям протеста. От непоследовательных шагов страдают прежде всего местные советы, поскольку они вынуждены дофинансировать медучреждения и врачей, от которых практически отказывается правительство. Около 70 тыс. врачей уже эмигрировали из Украины за последние несколько лет, если так будет продолжаться, наше государство вообще останется без специалистов. Также следует отметить, что работа МЗ по выполнению бюджетной программы “Лечение граждан Украины за рубежом”, на которую было выделено более 336 млн грн, признана неудовлетворительной.

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Учитывая изложенное, просим дать принципиальную оценку деятельности и.о. министра здравоохранения Украины У. Супрун.

Считаем целесообразным освободить ее от должности и. о. министра здравоохранения Украины и безотлагательно внести представление в Верховную Раду Украины о назначении министром здравоохранения Украины лица с надлежащим уровнем образования и компетентности", - говорится в проекте обращения.

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